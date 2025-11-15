İspanya maçında yok! İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

- Milli futbolcu İsmail Yüksek, Bulgaristan maçının 89. dakikasında gördüğü sarı kartla İspanya maçında cezalı duruma düştü.
- Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 yenerek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
- Milliler, İspanya ile son grup maçını 18 Kasım'da Sevilla'da oynayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.
Bu maçın son anlarında ise millilere kötü bir haber geldi.
İSPANYA MAÇINDA YOK
İsmail Yüksek, karşılaşmanın 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile İspanya maçında cezalı duruma düştü.
Millilerimiz, İspanya ile grubun son maçında 18 Kasım Salı günü, Sevilla'da karşılaşacak.