Kadın millilerin İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maç ücretsiz!

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

BİLET BİLGİLENDİRMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Esenler Erok Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.