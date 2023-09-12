Luis Rubiales: Daha sakin, soğukkanlı ve diplomatik davranmalıydım İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu Dünya Kupası finalinden sonra öpen ve ardından görevinden istifa eden eski federasyon başkanı Luis Rubiales, konuya dair açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

İspanya'da günlerdir tartışma konusu olan ve FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıklamıştı.

Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası finalinde kadın futbolcu Jennifer Hermoso'yu öpmesiyle ilgili konuştu.

"Jenny'yi öpmenin anlamı kızımı öpmekle tamamen aynıydı"

Eski federasyonu başkanı şu ifadeleri kullandı:

Bunda hiçbir kötülük, cinsel ima, saldırganlık, böyle şeyler yoktu. Jenny'yi öpmenin anlamı kızımı öpmekle tamamen aynıydı. Arkadaşlar ve aile arasında bu çok ama çok yaygın bir olaydır. Bu bir kutlama, mutluluk ve coşku anıydı. Daha sakin, soğukkanlı ve diplomatik davranmalıydım.

Neler olmuştu?

Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası Hermoso'yu dudağından öpmüş ve gündeme oturmuştu.

Hermoso, bu olay sonrası Rubiales'e dava açmıştı. Ayrıca FIFA, İspanyol spor adamına 90 gün görevden uzaklaştırma cezası vermiş ve savcılık Rubiales hakkında soruşturma başlatmıştı. Rubiales, tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde görevini bırakma kararı almıştı.