Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, Avrupa şampiyonu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonun ikinci gününde Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleşen yarışlarda, Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Nusrat Avrupa gençler şampiyonluğunu kazandı.
TUNCER'DEN BRONZ MADALYA
Aynı şampiyonada bir diğer milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde 1 dakika 58.40 saniyelik derecesiyle bronz madalya kazandı.