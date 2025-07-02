Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, Avrupa şampiyonu Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli yüzücü Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.