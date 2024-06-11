Millilerin rakiplerinden Çekya, Kuzey Makedonya'yı yendi

AA
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Çekya Milli Takımı, Hradec Kralove şehrinde bulunan Malsovicka Arena'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.
Çekya, son dakikada galip geldi
Çekya, 60. dakikada Patrik Schick'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Kuzey Makedonya, 65. dakikada Isnik Alimi'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Çekya, 90+8'de Antonin Barak'ın penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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