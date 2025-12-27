Abone ol: Google News

Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya kaldı

Afrika Uluslar Kupası'nın B Grubu'nda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup eden Mısır, son 16 turuna kaldı.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 09:10
  • Mısır, Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Güney Afrika'yı 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.
  • Mohamed Salah'ın penaltı golüyle galibiyeti getiren Mısır, 6 puanla grupta lider oldu.
  • Güney Afrika 3 puanla ikinci sırada, Zimbabwe ve Angola ise birer puanda kaldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) B Grubu'nda iki maç oynandı.

Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mısır, Mohamed Salah'ın 45. dakikada penaltı golüyle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

Mısır'da Mohamed Hany, 45+2'de kırmızı kart gördü.

ANGOLA-ZİMBABWE MAÇINDA KAZANAN YOK

B Grubu'nun diğer maçında, Marakeş Stadı'ndaki mücadelede Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı.

Angola'nın golü 24. dakikada Gelson Dala'dan gelirken Zimbabwe, 45+6'da Knowledge Musona ile golü buldu.

MISIR, SON 16'DA

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16 turuna kaldı.

Güney Afrika, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Zimbabwe 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Angola ise son sırada bulunuyor.

