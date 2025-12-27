Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya kaldı

- Mısır, Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Güney Afrika'yı 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.
- Mohamed Salah'ın penaltı golüyle galibiyeti getiren Mısır, 6 puanla grupta lider oldu.
- Güney Afrika 3 puanla ikinci sırada, Zimbabwe ve Angola ise birer puanda kaldı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) B Grubu'nda iki maç oynandı.
Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mısır, Mohamed Salah'ın 45. dakikada penaltı golüyle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.
Mısır'da Mohamed Hany, 45+2'de kırmızı kart gördü.
ANGOLA-ZİMBABWE MAÇINDA KAZANAN YOK
B Grubu'nun diğer maçında, Marakeş Stadı'ndaki mücadelede Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı.
Angola'nın golü 24. dakikada Gelson Dala'dan gelirken Zimbabwe, 45+6'da Knowledge Musona ile golü buldu.
MISIR, SON 16'DA
Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16 turuna kaldı.
Güney Afrika, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Zimbabwe 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Angola ise son sırada bulunuyor.