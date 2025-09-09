Özbekistan, CAFA Uluslar Kupası şampiyonu oldu

CAFA tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslar Kupası finalinde, Özbekistan ile İran karşılaştı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Başakşehir'den Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov'un da Özbekistan formasını giydiği maçın normal süresi golsüz berabere sona erdi.

KAZANAN ÖZBEKİSTAN

Uzatmanın 120. dakikasında Özbekistan, Khodjiakbar Alidjanov'un kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

13 YIL SONRA GALİP GELDİLER

İran karşısında 13 yıl aradan sonra galip gelen Özbekistan, daha önce Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde başarılı olarak tarihinde ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.