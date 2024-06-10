Robert Lewandowski maça devam edemedi İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski, A Milli Takımımız ile oynanan özel maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara alındı.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılan hazırlık mücadelesini Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetti.

A Milli Takım, rakibine 2-1'lik skorla yenildi.

Bu müsabakanın ilk yarısında ise Polonya cephesini üzen bir gelişme yaşandı.

Oyuna devam edemedi

Kariyerini Barcelona'da sürdüren yıldız futbolcu Robert Lewandowski, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Son dönemde ismi Fenerbahçe ile de anılan golcü isim, topsuz alanda kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde ise Lewandowsi'nin yerine oyuna Kacper Urbanski dahil oldu. Yıldız oyuncunun EURO 2024 öncesi son durumu belirsizliğini koruyor.