Samet Akaydin hata yaptı! Golü atan Polonyalı sevincinde sakatlandı A Milli Futbol Takımı'nın Polonya'ya ile karşılaştığı özel maçın ilk yarısında Samet Akaydin'in hatasıyla golü bulan Polonya'da Swiderski sevinç yaşadığı anlarda sakatlık geçirdi.

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını Polonya ile oynadı.

Milliler, başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele etti. A Milli Takım, rakibine 2-1'lik skorla yenildi.

Samet hata yaptı, Polonya golü attı

Bu karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ülke Samet Akaydin'in yaptığı hata sonucunda golü buldu.

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Samet'in kafayla ceza sahası ön çizgisine indirdiği top Robert Lewandowski'nin önünde kaldı.

Lewandowski'nin pasında topla buluşan Karol Swiderski, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi.

Swiderski gole sevinirken sakatlandı

Golün ardından ise ilginç anlar yaşandı. Ağları sarstıktan sonra sevincini tribünlere giderek kutlayan Swiderski, zıpladıktan sonra yere sağlam basamadı ve sakatlık geçirdi.

Oyuna devam edemeyen Swiderski, 19. dakikada yerini Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek'e bıraktı.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)