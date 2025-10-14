Semih Kılıçsoy’dan Macaristan’a harika röveşata golü

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Zoltan Szelesi yönetimindeki Macaristan ile Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı karşı karşıya geldi.
Hidegkuti Nandor Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında harika bir gol kaydedildi.
Sezon başında Beşiktaş'tan İtalya Serie A takımı Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, şık bir gole imza attı.
SEMİH'TEN RÖVEŞATA GOLÜ
Dakikalar 6'yı gösterdiğinde milli takımımızın sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Ayberk Karapo'nun ortası, savunmanın müdahalesiyle havalandı.
Kale sahasına inen topa muhteşem bir röveşata vuruşu yapan 20 yaşındaki Semih, milli takımı öne geçirdi.
Forvet oyuncusun bu mükemmel golü kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yarattı.