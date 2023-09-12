Stefan Kuntz: Bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya'ya 4-2 kaybedilen hazırlık maçının ardından, "Hem rakibi hem de sahada denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek" dedi.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, Japonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da iyi sinyaller vermedi.

Ay-yıldızlılar, Belçika'da oynanan hazırlık maçında rakibine 4-2 mağlup oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaybedilen hazırlık maçının ardından konuştu.

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"Oyunumuzla ilgili fikir edindik"

Alman teknik adam, sözlerine şu şekilde başladı:

İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu.

"Bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek"

Kuntz, açıklamalarına şöyle devam etti:

Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi hem de sahada denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek.

"Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli"

60 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak şunları dedi:

Kulakları tıkamaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu.

"Bazı oyuncularımız Japonya ile yarışamadı"

Basın toplantısında konuşan Stefan Kuntz, şu sözleri sarf etti:

Fiziki yönden bazı oyuncularımız Japonya ile yarışamadı. Bu maçı oynadığımız için çok mutluyum. Devreden sonra çok iyi çıktık. Bu maçı kazanabileceğimizi gösterdi takım. 3-2'den sonra bir gol daha bulabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Hem hayal kırıklığı yaşıyorum hem de mutluyum! Bu maçta gördüklerim, beni Hırvatistan maçına çok daha iyi hazırlayacak.

"Kamp sürecinin kazananı olduğunu söyleyebilirim"

Genç golcü Bertuğ Yıldırım hakkında konuşan Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Bertuğ Yıldırım beklediğimizden daha fazla süre aldı ve bu kamp sürecinin kazananı olduğunu söyleyebilirim. Eğer hoca ile ilgili insanlar olumlu bir şey söylemek istiyorlarsa 'Genç oyuncuları maçlarda ne zaman oynatacağını bildiği' olabilir. Arda Güler'de de benzer şeyi yaşadık. Doğru zamanda oynattık ve karşılığını çok güzel şekilde aldık.

"Fizik olarak oyunculara yardımcı olamıyoruz"

"İlk yarıdaki oyundan dolayı Kazımcan Karataş'ı oyuna alamadık. Bundan dolayı üzgünüm." sözlerini kullanan Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı: