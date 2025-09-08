Uğurcan Çakır: Sadece 3 puan kaybettik

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya’da konuk ettiği İspanya’ya 6-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı file bekçisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"SADECE 3 PUAN KAYBETTİK"

Erken gelen golden sonra moral olarak düştüklerini ifade eden Uğurcan Çakır, şu şekilde konuştu:

Aslında maç genelinde kötüydük. Erken gelen gol canımızı sıktı. Oyundan zaman zaman koptuk. Moral olarak çöktük. Ama sadece 3 puan ve 1 maç kaybettik. Buradan toparlanırız. Çok güzel insanlardan kurulu bir takımız. Çok karakterli oyunculara sahip takımız. 3 puan kaybettik. Önümüzde 2 maç var. Çok iyi çalışıp bu maçtan ders çıkartıp oynayacağız.

"ÜZÜCÜ MAĞLUBİYET YAŞADIK"

Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden 29 yaşındaki file bekçi, sözlerini şöyle noktaladı: