Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda 2 değişiklik

AA & Ensonhaber

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda 2 değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı takımda Berkay Yılmaz ve Livan Burcu, hastalıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

KADROYA GİREN İSİMLER

Bu oyuncuların yerine Borussia Dortmund II forması giyen Baran Moğultay ile Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen Ali Habeşoğlu, aday kadroya dahil edildi.