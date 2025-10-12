Vincenzo Montella: Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3’üncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.

Kritik maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, önemli açıklamalarda bulundu.

"BU İLKLER İÇİN MUTLUYUZ"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız.

"GOL ATMASINI ÇOK İSTİYORDUK"

Can Uzun hakkında konuşan Montella, şunları dedi:

Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz.

"ÇOCUKLAR DEDİKLERİMİZİ UYGULADI"

Montalla, sözlerine şöyle devam etti:

İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptı. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikin pas atmamız gerektiğini söyledi. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı.

"BULGAR TARAFTARLAR KUSURA BAKMASIN"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, şu ifadeleri kullandı:

Maça iyi başladık 1-0 öne geçtik, golden sonra maçın ritmini kaybeder gibi olduk, rakibin ritmine adapte olduk bunu yapmamalıyız. İkinci yarı öncesinde soyunma odasında taktiksel anlamda bazı düzeltmeler yaptık, istediğimiz skoru elde etmek için neler yapmamız gerektiğini konuştuk ve sonrasında hızlı şekilde goller bulduk. 6. golü atınca biraz fazladan sevindik, o yüzden Bulgar taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için 6 gol atmak çok önemliydi, grupta birebir rakibimiz olarak gördüğümüz Gürcistan ile averajı sıfırladık. Bir dahaki maçta ne kadar önemli olduğunu göreceğiz.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK"

Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran deneyimli teknik adam, şu şekilde konuştu:

İlk yarı bitince harcadığınız zihinsel enerjileri devre arasında toparlayabiliyorsunuz. Çocuklarımızla neler yapmamız gerektiğini konuştuk, oyunu daha açmamız gerektiğini, genişliği kullanmamız gerektiğini konuştuk. Genişliği bulduğunuz takdirde rakibin derinliğini daha iyi değerlendirebilecektik. Bizim futbolcularımız da bunu mükemmel uyguladı ve istediğimiz sonucu aldık.

"DÜNYA KUPASI HAYALİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Böyle bir ilke imza attığımız, ilk defa Bulgaristan’da galip geldiğimiz ve böyle bir skorla galibiyetin geldiği için daha fazla gurur duyuyorum." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, şöyle konuştu:

Bugün birçok ilke daha imza attık. Zeki resmi maçlarda ilk golünü attı, onun için de çok mutluyum. Kenan iki golle duble yaptı ilk kez. Onun için de çok mutluyum, kaptanımızın 100. maçıydı ayrıca gurur verici bir tabloydu. Gollerdeki fark, averaj çok önemliydi. Bu andan itibaren Gürcistan maçına odaklanarak tüm enerjimizi o maça vermeliyiz, bizim için hayati önem taşıyan bir maç. Birçok ilke imza attık ama en büyük hayalimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. Uzun yıllardır gidemedik, oraya nasıl gideriz? Play-off üzerinden mi farklı şekilde hayal ettiğimiz gibi mi gideriz bunu sahadaki sonuçlar söyleyecek. Ne olursa olsun oraya ulaşmak, Dünya Kupası hayalimizden, hırsımızdan vazgeçmeyeceğiz.

"ZEMİN KÖTÜYDÜ"

Montella, "Bugünkü oyun ve skor, Gürcistan maçı için nasıl bir referans olur. Benzer bir kadro görür müyüz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Bugün rekabetin ne kadar iyi olduğunu, kadromuzun ne kadar geniş olduğunu bir kez daha kanıtladık. Zemin kötüydü, birçok pozisyonda kaydık, ayakta duramadık. Bir dahaki maçta bazı değişikliklere gideceğiz. Herkes çok fazla enerji sarf etti, o yüzden yorgunluklar olabilir.

"HİKAYE OLUŞTURMAYI ÇOK SEVİYORSUNUZ"

İtalyan teknik adam, "Maçta belki de tek üzüldüğünüz an Can’ın kaçırdığı goldü. Doğru mu düşünüyoruz?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı: