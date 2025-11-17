Vincenzo Montella'nın Ahmed Kutucu kararı tartışma yarattı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 22.45’te İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda, bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi.

SAKATLIK NEDENİYLE 4 FUTBOLCU ÇIKARILDI

Bulgaristan’la oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan, alt adalesindeki sakatlık sebebiyle ise Aral Şimşir'in aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden iki milli oyuncunun da aday kadronun dışında bırakıldığı bildirildi.

AHMED KUTUCU ALINDI

Öte yandan İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek’in kamptan ayrıldığı, Galatasaraylı forvet oyuncusu Ahmed Kutucu’nun ise aday kadroya dahil edildiği ifade edildi.

KADROYA ALINMASI GÜNDEM OLDU

Bu sezon Galatasaray'da yalnızca 4 maçta süre bulan ve 52 dakika sahada kalan Ahmed'in milli takıma alınması ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki hücum oyuncusunun kadroya davet edilmesi üzerine Vincenzo Montella'nın sözleri akıllara geldi.

NELER DEMİŞTİ?

14 Kasım tarihinde Samsunspor’dan herhangi bir futbolcunun aday kadroya çağrılmaması yönünde eleştiriler olduğuna yönelik bir soruya cevap veren Montella, “Aslında eleştiriler bu oyunun bir parçası. Biz bunun farkındayız. O yüzden bunlar bizi etkilemiyor hiçbir şekilde. Çünkü biz de biliyoruz ki bazı kulüpler kendi futbolcularını milli takımda görmek ister. Ben hep şey diyorum keşke özelden bu tarz bildirimleri yapsalar. Kamuoyuna yönelik yapmazsalar daha güzel olur, daha şık olur diye düşünüyorum ama ben her seferinde burada açıkçası dürüst seçimler yapmam gerekiyor. Benim gördüğümü en iyi şekilde seçim yapmam gerekiyor. Çünkü burada biliyorsunuz ülkemizi temsil ediyoruz. En iyisini yapmam gerekir her seferinde o yüzden. Her zaman dürüst yaklaşım göstereceğim. Formaya bakmaksızın ben bu seçimleri yapacağım. Hak eden herkes burada olacaktır zaten.” ifadelerini kullanmıştı.