Willy Sagnol: Beklentimiz büyük

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim günü saat 21.45'te Türkiye ile oynayacak olan Gürcistan'da Teknik Direktör Willy Sagnol ve futbolculardan Anzor Mekvabishvili, maçın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mücadeleye dair iddialı konuşan Willy Sagnol, şu ifadeleri kullandı:

Elbette yarın çok önemli maç. İlk karşılaşmada kötü başlangıcımız oldu ama sonunu iyi getirdik. Bizim mağlubiyetimize karşın yarınki maçta önemli bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum.

"BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Gürcistan futbolunun gelişimi konusunda görüşlerini paylaşan Gürcü çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Biz nereden geldiğimizi, futbolu, geçmişini biliyoruz. Hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyük. Bunu yarın kanıtlayacağız.

"BAŞARACAĞIZ"

Sagnol, alacakları olası galibiyetin sürpriz olup olmayacağı konusunda ise şu şekilde konuştu:

Hayatta her şeyin ilki olur, neden olmasın. Bazı istisna ve başarılarımız mevcuttur. Biz bunun beklentisindeyiz ve yarın başaracağız.

"GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Futbolculardan Anzor Mekvabishvili ise Gürcistan'ın şansını kadro kalitesi açısından değerlendirerek şunları söyledi: