Abone ol: Google News

Alp Aksoy, Formula Trophy'de şampiyon oldu

Alp Aksoy, F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 18:07
Alp Aksoy, Formula Trophy'de şampiyon oldu
  • Alp Aksoy, F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde şampiyon oldu.
  • 15 yaşındaki Alp, Dubai ve Abu Dabi pistlerinde toplam 4 kez podyuma çıktı.
  • 105 puan toplayan Alp, İtalyan Niccolo Maccagnani'nin önünde birinci oldu.

F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde otomobil sporcusu Alp Aksoy yarıştı.

15 yaşındaki Alp, Birleşik Arap Emirleri'nde düzenlenen 7 yarışlık seride Mumbai Falcons takımı adına mücadele etti.

Alp, Dubai şehriyle aynı adı taşıyan pistteki 3 ve başkent Abu Dabi'de bulunan Yas Marina Pisti'ndeki 4 yarışta, 2'si birincilik olmak üzere 4 kez podyuma çıktı.

ZİRVEDE BİTİRDİ

Çaylak olarak katıldığı şampiyonada 105 puan toplayan Alp, İtalyan Niccolo Maccagnani'nin 29 puan önünde pilotlar klasmanını zirvede tamamladı.

Eshspor Haberleri