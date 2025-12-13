Alp Aksoy, Formula Trophy'de şampiyon oldu

- Alp Aksoy, F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde şampiyon oldu.
- 15 yaşındaki Alp, Dubai ve Abu Dabi pistlerinde toplam 4 kez podyuma çıktı.
- 105 puan toplayan Alp, İtalyan Niccolo Maccagnani'nin önünde birinci oldu.
F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde otomobil sporcusu Alp Aksoy yarıştı.
15 yaşındaki Alp, Birleşik Arap Emirleri'nde düzenlenen 7 yarışlık seride Mumbai Falcons takımı adına mücadele etti.
Alp, Dubai şehriyle aynı adı taşıyan pistteki 3 ve başkent Abu Dabi'de bulunan Yas Marina Pisti'ndeki 4 yarışta, 2'si birincilik olmak üzere 4 kez podyuma çıktı.
ZİRVEDE BİTİRDİ
Çaylak olarak katıldığı şampiyonada 105 puan toplayan Alp, İtalyan Niccolo Maccagnani'nin 29 puan önünde pilotlar klasmanını zirvede tamamladı.