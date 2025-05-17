Can Öncü, Çekya'da ikinci olarak podyuma çıktı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) Çekya'da düzenlenen 5. ayağında ilk yarış heyecanı yaşandı.
Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 5. etabında hafta sonunun 19 turluk ilk yarışına, ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü ilk çizgiden start aldı.
CAN İKİNCİ OLDU
Yarışta Orelac takımından Ducati sürücüsü İspanyol Jaume Masia ile büyük çekişme yaşayan Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, damalı bayrağı Masia'nın 0.137 salise gerisinde ikinci sırada tamamladı.
Jaume Masia birinci, GMT94-Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias da üçüncü oldu.
İKİNCİ ANA YARIŞ YARIN
Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da yarın TSİ 13.35'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.
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