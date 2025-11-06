Formula 1'de 4 etap, 3 pilot, 1 şampiyonluk koltuğu!

- Formula 1'de McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull'dan Max Verstappen, 2025 sezonunda kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde.
- Norris 357, Piastri 356 ve Verstappen 321 puanla toplam 116 puanın dağıtılacağı kalan 4 etaba giriyorlar.
- Verstappen üst üste 5. şampiyonluğu hedeflerken, Norris ve Piastri kariyerlerinin ilk F1 zaferini kovalıyor.
Formula 1 tutkunları, son 4 etap göz önüne alındığında geride kalan 15 yılda 3 pilotun dahil olduğu en yakın puan tablosuna tanıklık ediyor.
Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Norris 357 ve Avustralyalı Piastri 356 puanla pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.
Red Bull'da son 4 yılın şampiyonu Hollandalı Verstappen ise bitime 4 etap kala 321 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
İLK 3 PİLOTU 36 PUAN AYIRIYOR
Pilotlar klasmanında lider Norris ile üçüncü sıradaki Verstappen'in arasında 36 puan fark bulunuyor.
Şampiyonada 2010'daki 20 puanlık farktan bu yana 3 pilotun dahil olduğu en çekişmeli sezon yaşanıyor.
Bir ara 100 puandan fazla geriye düşen Verstappen'in son dönemdeki yükselişi, son 15 yılın en yakın sezon sonu mücadelesine sebep oldu.
PUAN FARKLARI
Organizasyonda 2010'dan itibaren son 4 etap öncesi ilk 3 sırayı ayıran puan farkları şöyle:
Sezon Puan farkı
2010 20
2011 122
2012 48
2013 120
2014 73
2015 73
2016 101
2017 62
2018 124
2019 115
2020 120
2021 127,5
2022 114
2023 265
2024 71
2025 36
NORRIS, HAFTALAR SONRA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Lando Norris, sezonun ilk 4 etabında pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.
Şampiyonanın 5. ayağındaki Suudi Arabistan Grand Prix'si ile zirveyi devralan Piastri, Meksika'daki yarışa kadar 15 etap boyunca liderliği bırakmadı.
Meksika'daki 20. etapta zafere ulaşan Norris, takım arkadaşını bir puanla geçerek yeniden zirveye yerleşmeyi başardı.
KAZANILAN ETAPLAR
F1'de geride kalan 20 etapta Piastri 7, Norris 6, Verstappen ise 5 kez birincilik elde etti.
Çin, Bahreyn, Suudi Arabistan, Miami, İspanya, Belçika ve Hollanda'da Piastri, Avustralya, Monako, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Meksika'da Norris, Japonya, Emilia-Romagna, İtalya, Azerbaycan ve ABD'de Verstappen zafere ulaştı.
Şampiyonanın Kanada ve Singapur'daki diğer iki etabını ise Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell kazandı.
KALAN 116 PUAN KADERİ BELİRLEYECEK
F1 heyecanı, hafta sonu Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek 21. etapla devam edecek.
Kıyasıya şampiyonluk rekabeti, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi'deki yarışlarla tamamlanacak.
Ufukta toplanmayı bekleyen maksimum 116 puan ise sezonun kalanında şampiyonanın kaderini belirleyecek.
ŞAMPİYONLUK İSTİYORLAR
Avantajlı durumda olmamasına rağmen ivme kazanarak iddiasını ortaya koyan Verstappen, F1'de üst üste 5. zaferini hedefliyor.
Verstappen, son 4 etapta rakiplerini geride bırakarak Alman Michael Schumacher'in art arda 5 kez şampiyon olma rekoruna ortak olmaya çalışacak.
Norris ve Piastri ise kariyerlerinin ilk F1 şampiyonluğu için mücadele ediyor.