Formula 1'de şampiyon Abu Dabi'de belli oluyor

Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Abu Dabi Grand Prix'si, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış da 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

SON YARIŞI NORRIS KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı.

İlk olarak 2009 yılında düzenlenen Abu Dabi Grand Prix'sinde en hızlı turu ise 2024 yılında 1:25.637 derecesiyle Danimarkalı sürücü Kevin Magnussen yaptı.

ÜÇ PİLOTUN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ VAR

Son yarış öncesinde Lando Norris 408 puanla şampiyonanın liderlik koltuğunda bulunuyor.

Norris'in ardından 396 puanla Max Verstappen ikinci, 392 puanla da Oscar Piastri üçüncü sırada yer alıyor.

SIRALAMALAR

Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 396 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 392 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 309 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 230 puan

Takımlar

1 - McLaren: 800 puan

2 - Mercedes: 459 puan

3 - Red Bull: 426 puan

4 - Ferrari: 382 puan

5 - Williams: 137 puan