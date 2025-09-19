Formula 1'de sıradaki adres Azerbaycan

Formula 1'de sezonun 17. yarışı, Azerbaycan'da düzenlenecek.

Azerbaycan Grand Prix'si, 6 bin 3 metre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 15.00, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

GEÇEN SEZON PIASTRI GALİP GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Avustralyalı pilot Oscar Piastri kazandı.

İlk olarak 2016 yılında yapılan Azerbaycan Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:43.009 derecesiyle Monakolu sürücü Charles Leclerc attı.

PIASTRI 7 YARIŞ KAZANDI

Geride kalan 16 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 3 ve George Russell da 1 kez kazandı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 293 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 230 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 194 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 163 puan

Takımlar

1 - McLaren: 617 puan

2 - Ferrari: 280 puan

3 - Mercedes: 260 puan

4 - Red Bull: 239 puan

5 - Williams: 86 puan