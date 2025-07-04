Formula 1'de sıradaki durak Britanya Grand Prix'si

Formula 1'de sezonun 12. yarışı İngiltere'de düzenlenecek.

Britanya Grand Prix'si, 5 bin 891 metre uzunluğundaki Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılacak.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 6 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.

GEÇEN SEZON HAMILTON KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon, buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı.

İlk olarak 1950 yılında yapılan Britanya Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2020 yılında 1:27.097 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen yaptı.

Geride kalan 11 yarışta Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Max Verstappen 2 ve George Russell da 1 kez kazandı.

Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 201 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 155 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 146 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 119 puan

Takımlar

1 - McLaren: 417 puan

2 - Ferrari: 210 puan

3 - Mercedes: 209 puan

4 - Red Bull: 162 puan

5 - Williams: 55 puan