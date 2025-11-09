WRC'nin 13. etabı Japonya Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier

- Sebastien Ogier, Japonya Rallisi'nde birinci oldu ve bu zafer WRC kariyerindeki 67. galibiyetiydi.
- Elfyn Evans ikinci, Sami Pajari ise üçüncü sırada yer aldı.
- Şampiyon, Kasım ayında Suudi Arabistan'da yapılacak son etapta belirlenecek.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 13. ayağı Japonya Rallisi'nde gerçekleşti.
Japonya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi, 3 saat 21 dakika 8 saniyede tamamlayan 8 kez dünya şampiyonu Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier, sezonun 6'ncı, WRC kariyerinin 67. zaferini elde etti.
Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Ogier'nin 11.6 saniye gerisinde ikinci, Fin Sami Pajari (Toyota Gazoo) ise liderin 2 dakika 16 saniye arkasında üçüncü oldu.
EVANS, KLASMANDA LİDER
Pilotlar klasmanında 272 puana ulaşan Evans, Ogier'nin 3 puan önünde liderlikte yer aldı.
SIRADAKİ YARIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA
WRC'de şampiyon, 25-29 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek son etapta belli olacak.