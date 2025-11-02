Okan Buruk ile Fatih Tekke ilk kez berabere kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dev maçın skoru belli oldu...

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Ali Sami Yen'de karşılaştı.

8. KEZ RAKİP OLDULAR

Bu mücadeleyle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, resmi maçlarda 8. kez rakip oldu.

İLK KEZ GALİP GELEMEDİ

Müsabaka 0-0’lık skorla tamamlanırken, Buruk da Tekke’ye karşı ilk kez galip gelemedi.

Diğer 7 müsabakayı Okan Buruk ekibi kazanmıştı.

BURUK'UN ÜSTÜNLÜĞÜ

Söz konusu resmi mücadelelerde Okan Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken Fatih Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor’un başındaydı.

Bu maçlarda Buruk’un takımı 18 gol kaydederken, Tekke’nin ekipleri ise 1 gol attı.

Öte yandan Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’a rakip olduğu 7. Süper Lig maçında ilk kez puan aldı.

TRABZONSPOR’A KARŞI 6 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı 6 maçlık galibiyet serisi son buldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunun ilk devresinde 0-0 berabere kaldığı bordo-mavililere karşı daha sonrasında çıktığı 6 maçın tamamını kazanmıştı.

Bu süreçte Galatasaray; 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0’lık skorlarla sahadan galip ayrılırken, rekabette 6 maç sonra bordo-mavili ekibe puan vermiş oldu.

Öte yandan sarı-kırmızılar, 9 yıl sonra iç sahada bir lig maçında bordo-mavili ekibe gol atamadı. Evinde gol atamadığı son karşılaşmayı 22 Ekim 2016’da oynayan Galatasaray, karşılaşmadan tek golle yenik ayrılmıştı.

O tarihten sonra oynanan 8 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başaran Galatasaray, 9 yıl sonra iç sahada Trabzonspor filelerine gol atamamış oldu.