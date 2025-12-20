Beşiktaş - Rizespor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay!

- Beşiktaş ile Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında Dolmabahçe'de karşılaşacak.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Rizespor, bugün saat 20.00'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bilal Gölen yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak.
VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY
Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak.