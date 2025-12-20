Abone ol: Google News

Beşiktaş - Rizespor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay!

Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Rizespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 12:59
Beşiktaş - Rizespor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay!
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Rizespor, bugün saat 20.00'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bilal Gölen yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak.

VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

