Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu oldu

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak.
Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek yapacak.
Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.
VAR HAKEMİ FERHAN KESTANLIOĞLU
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak, AVAR'da da Serkan Çimen eşlik edecek.