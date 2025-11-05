Ajax - Galatasaray maçının ilk 11'leri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

GALATASARAY, 3'DE 2 YAPTI

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

AJAX'IN PUANI YOK

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu.

Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen