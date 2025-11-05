Ajax - Galatasaray maçının ilk 11'leri

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
- Ajax, ilk 3 maçında puan alamazken, Galatasaray ise 6 puana ulaşmış durumda.
- Maç TSİ 23.00'te ve TRT 1'den yayınlanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
GALATASARAY, 3'DE 2 YAPTI
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
AJAX'IN PUANI YOK
Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu.
Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.
İLK 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen