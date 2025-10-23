Arda Güler ve Kenan Yıldız rakip oldu! Real Madrid, Juventus'u tek golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Juventus karşı karşıya geldi.

Bu maçta milli futbolcularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız da rakip oldu.

Kazanan 1-0'lık skorla Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

İKİNCİ YARIDA KENARA GELDİLER

Arda Güler, Real Madrid'de paslarıyla öne plana çıkarken, Kenan Yıldız ise Juventus adına zaman zaman rakip kalede önemli tehlikeler yarattı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Arda Güler alkışlarla kenara gelirken, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Juventus'ta Kenan Yıldız, 75. dakikada oyundan çıktı ve yerine Lois Openda girdi.

JUVENTUS, 2 PUANDA KALDI

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltti. Juventus 2 puanda kaldı.

REAL MADRID, LIVERPOOL DEPLASMANINDA

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Liverpool'a konuk olacak. Juventus, Sporting'i ağırlayacak.

MİLLİ FUTBOLCULARIN İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler'in istatistikleri

Toplam Şut 2

Kilit Pas 7

Orta 11 (5)

İsabetli Pas 69/71 (97%)

Rakip yarı sahadaki paslar 58/65 (89%)

Kendi yarı sahasındaki paslar 16/17 (94%)

Uzun Top 6/6 (100%)

Kenan Yıldız'ın istatistikleri

İsabetli Şut 1

Engellenen Şut 1

Toplam Şut 3

İsabetli Şut 1

Engellenen Şut 1

Orta 2 (0)

İsabetli Pas 14/20 (70%)

Rakip yarı sahadaki paslar 6/12 (50%)

Kendi yarı sahasındaki paslar 8/10 (80%)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Galatasaray-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1

Athletic Bilbao (İspanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-1

Chelsea (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 5-1

Atalanta (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 0-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

Monaco (Fransa)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Real Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Club Brugge (Belçika): 4-0