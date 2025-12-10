Barış Alper Yılmaz: Her şey bizim elimizde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Stade Louis II'de oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Monaco karşılaşmasının ardından konuştu.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Milli futbolcu, "Maçı kazanmak için geldik ama istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, onları mutlu edeceğiz. Her şey bizim elimizde." dedi.

"HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ"

Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İnşallah hayırlısı olacak." diye konuştu.