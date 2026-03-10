Barış Alper Yılmaz'dan Van Dijk yanıtı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00’te Anfield Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Milli futbolcu, "Çok mutluyuz gerçekten. Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Bu ilk maçtı, kazandık. Orada da turu geçmek istiyoruz." dedi.

VAN DIJK YANITI

Barış Alper, Liverpool eşleşmesi ve Van Dijk ile sürekli karşılaşmasının hatırlatılmasının ardından, "Galiba 3. kez karşılaşıyoruz Van Dijk ile. Keyif verici. Çok çalışıyorum. Bu seviyelere kendimi hazır tutmalıyım Güzel bir rekabet oluyor saha içinde." yanıtını verdi.