Davinson Sanchez: Dünya seviyesinde kazanmaya yatkın bir takımız

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA SEVİYESİNDE KAZANMAYA YATKIN BİR TAKIMIZ"

Takımın performansıyla ilgili konuşan Davinson Sanchez, "Bireysele çok fazla bakmıyorum, takımın iyi iş çıkardığına inanıyorum. Dünya seviyesinde kazanmaya yatkın bir takımız. Kritik maçlar ve Avrupa'da çok deneyim kazandık. Son 3 maçta iyi işler çıkardık. Takım oyunu diye bakıyorum ben buna, hepimiz takım için oynuyoruz. Bireysel olarak bahsetmek egoistçe olur." dedi.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Hocamız, bize taktiksel olarak araçlar veriyor ve kendi işini yapıyor. Bu sene daha sabırlı oynuyoruz ama agresif hücum futbolunu da bırakmıyoruz." diye konuştu.