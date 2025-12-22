Kupadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır olarak açıklandı.
- Çakır'a yardımcılık edecek isimler Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olacak.
- Derbi, Türkiye Kupası grup etabında yarın oynanacak.
Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.
7 MAÇ OYNANACAK
Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.
MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
Yarın:
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay