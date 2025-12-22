Abone ol: Google News

Kupadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 15:31
  • Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır olarak açıklandı.
  • Çakır'a yardımcılık edecek isimler Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olacak.
  • Derbi, Türkiye Kupası grup etabında yarın oynanacak.

Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.

7 MAÇ OYNANACAK

Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.

MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

Yarın:

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor - Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

