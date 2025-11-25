Derbide oynayacak mı? Yunus Akgün'den yanıt!

- Yunus Akgün, sakatlığıyla ilgili "İnşallah, bakacağız." diyerek derbide oynayıp oynamayacağına dair açıklama yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray'da sakatlığı süren Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçı tribünden takip etti.
"İNŞALLAH BAKACAĞIZ"
Milli futbolcu, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarından sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.
Yunus Akgün, "Sakatlığın nasıl, derbide oynayacak mısın?" sorusunun ardından, "İnşallah, bakacağız." dedi.
BU SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.