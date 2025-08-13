Dış basından Fenerbahçe - Feyenoord maçı manşetleri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ağırladığı Hollanda temsilcisini 5-2 mağlup etti ve toplamda rakibine karşı 6-4'lük üstünlük kurarak play-off'a yükseldi.

TUR 5 GOLLE GELDİ

Fenerbahçe'ye turu getiren golleri; 44. dakikada Archie Brown, 45+2. dakikada Jhon Duran, 55. dakikada Fred, 84. dakika Youssef En-Nesyri ile 90+5. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Feyenoord'un golleri 41. ve 89. dakikalarda Tsuyoshi Watanabe'den geldi.

RAKİP BENFICA

Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi ise Portekiz ekibi Benfica oldu.

DÜNYADAN MANŞETLER

Fenerbahçe'nin bu 5 gollü zaferi ise dünya basınında gündem oldu. Dış basın, sarı-lacivertlilerin galibiyetini manşetlerine taşıdı.

GOAL

Jose Mourinho, Robin van Persie'ye ders verdi! Fenerbahçe, ilk maçtaki dezavantajı tersine çevirip Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi'nden eledi.

FOOTBALL-ORANJE

Feyenoord, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 41. dakikada öne geçen Feyenoord için sonrasında işler hiç iyi gitmedi.

DAILY MAIL

Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 gollü galibiyetle toparlandı ve Feyenoord'u saf dışı bıraktı.

NL TIMES

İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı.

THE WEST AUSTRALIAN

Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi.

THE STANDARD

Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı.

LA GAZETTA DELLO SPORT

Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak.

AS

Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi.

MARCA

Mourinho'lu Fenerbahçe geri döndü ve play-off'lara uzandı. Türkler 1-0 geri düşse de maçtan 5-2'lik farka ayrılmayı bildi.

A BOLA

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi ve Benfica'nın play-off'ta rakibi oldu. Futboluyla dikkat çeken Türk ekibi 2-1'lik yenilgiden 5-2'lik galibiyetle döndü ve tur atladı.