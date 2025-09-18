Abone ol: Google News

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 20:49


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

