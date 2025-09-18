Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
Müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz