Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı mağlup eden Galatasaray, Hollanda ekibini deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

Göster Hızlı Özet Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yenerek deplasmanda galip gelen ilk Türk takımı oldu.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda takımlarına karşı 24 yıl sonra ilk kez kazandı.

Galatasaray, Hollanda ekiplerine karşı toplamda 3 galibiyet elde etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı müsabakadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, Ajax deplasmanda kazanan ilk Türk takımı oldu. Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Galatasaray toplamda da 3. kez kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı müsabakada 2-0’lık skorla elde etmişti. Galatasaray, Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Eshspor Haberleri Davinson Sanchez: Dünya seviyesinde kazanmaya yatkın bir takımız

