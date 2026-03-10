Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 5. galibiyetini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz takımı Liverpool ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşılaşmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 11. maçını oynadı.

İngiliz temsilcisini 1-0’lık skorla yenen Galatasaray, 5. galibiyetini elde etti.

DEVLER LİGİ'NDE 5. GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, Liverpool’u 2, Bodo/Glimt, Ajax ve Juventus'u 1’er defa mağlup etti.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.