Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 5. galibiyetini aldı

Galatasaray, Liverpool maçıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11. karşılaşmasına çıkarken, 5. galibiyetini kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz takımı Liverpool ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşılaşmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 11. maçını oynadı.
İngiliz temsilcisini 1-0’lık skorla yenen Galatasaray, 5. galibiyetini elde etti.
DEVLER LİGİ'NDE 5. GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, Liverpool’u 2, Bodo/Glimt, Ajax ve Juventus'u 1’er defa mağlup etti.
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)