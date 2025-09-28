Galatasaray - Liverpool maçını Clement Turpin yönetecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de İngiliz takımı Liverpool'u konuk edecek.

UEFA, karşılaşmayı yönetecek hakemleri açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi de Jeremy Stinat olacak.

Karşılaşmada VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da da Mathieu Vernice görev yapacak.

TURPIN'İN MAÇLARI

Clement Turpin'in yönettiği maçlarda Türk takımları:

-Fenerbahçe 1-1 Manchester United (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi)

-Türkiye 1-2 Hollanda (2024 Avrupa Şampiyonası)

- Başakşehir 1-2 Sevilla / 16.08.2017 (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)

- Fenerbahçe 1-0 Braga / 10.03.2016 (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

- Lazio 0-0 Trabzonspor / 12.12.2013 (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

- Türkiye 2-1 Kazakistan / 02.09.2011 (Avrupa Şampiyonası elemeleri)

- Türkiye U17 6-1 Çekya U17

- Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17