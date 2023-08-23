Galatasaray, Molde'yi deplasmanda devirdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında Erling Moe yönetimindeki Norveç takımı Molde ile Okan Buruk’un ekibi temsilcimiz Galatasaray, İngiliz hakem Anthony Taylor’un düdük çaldığı maçta Aker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadele sarı-kırmızılı temsilcimizin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sergio Oliveira, 29. dakikada Mauro Icardi, 90+4. dakikada Midtsjö kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
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