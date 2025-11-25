Abone ol: Google News

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez mağlup oldu

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgisini aldı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 22:51
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

2. YENİLGİ

Galatasaray, böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1’lik skorla kaybetmişti.

RAKİP MONACO

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.

