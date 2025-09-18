Galatasaray taraftarları Almanya sokaklarını inletti: Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için Almanya'ya geldi.

TOPLANIP STADA DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Galatasaray'ın taraftarları, maç öncesinde Römerberg Meydanı'nda bir araya geldi.

Çeşitli tezahüratlar ve Filistin'e destek sloganları eşliğinde taraftar yürüyüşü yapıldı.

FİLİSTİN SLOGANLARI

karşılaşma için Frankfurt Stadı'na hareket eden taraftarlar "Ya Allah, Bismillah, Allah-u Ekber" ve "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Taraftarların çıkardığı sesin Almanya'nın başka sokaklarından duyulduğu belirtildi.

İÇ SAHA MAÇINDA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında taraftarlar, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını talep etmişti.

Taraftarlar, ultrAslan'ın bulunduğu Kuzey Tribünü'nde İngilizce "Refah Sınırı Kapısı'nı açın" ve "Tüm gözler Kararlılık Filosu'nun üzerinde" yazılı pankart açmıştı.