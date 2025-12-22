Hatayspor’dan hakem kararlarına tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor-Serikspor maçı, 1-1 berabere sona erdi.

Hatayspor, Serikspor karşılaşmasının ardından resmi kanallarından yaptığı açıklamayla maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararların müsabakanın sonucuna doğrudan etki ettiğini ifade etti.

Bordo-beyazlı kulüp, yaşanan hak ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak spor kamuoyunun dikkatini karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararlara çekti.

"TAKIMIMIZIN GALİBİYETİNE DOĞRUDAN ETKİ ETMİŞTİR"

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Oynanan Hatayspor-Serikspor karşılaşmasında maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararlar, takımımızın galibiyetine doğrudan etki etmiştir. Yaşanan bu hak ihlalleriyle ilgili olarak kulübümüz, tüm yasal haklarını kullanmak adına gerekli mercilere başvurularını yapmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.