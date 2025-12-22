Semih Kılıçsoy: İtalya'da futbol çok farklı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta Pisa ile 2-2 berabere kaldı.

Unipol Domus Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.

Cagliari'de 82 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünü attı. Pisa'da İsak Vural, 73. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Cagliari 15, Pisa ise 11 puana ulaştı.

"TÜRKİYE'DEN FARKLI"

Semih Kılıçsoy, Pisa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki futbolcu, "Burada oynanan futbol, Türkiye'den çok farklı. Sahada, maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence gelişim kaydettim." dedi.

"SAHADA İYİ HİSSETTİM"

Cagliari'de Pisa maçıyla birlikte yedinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, "Çok heyecanlıydım ama zihinsel ve fiziksel olarak buna hazırdım. Sahada kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum." dedi.

"AİLE GİBİYİZ"

Takım arkadaşlarından ve taraftarlardan destek gören Semih, bu destekle ilgili, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Takımda bir aile gibiyiz. Bana karşı kardeş gibi davranıyorlar." dedi.

"BENİM İÇİN ZORDU"

Türkiye'deki futbolun İtalya'dan farklı olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Sahada boşluk bulmak benim için daha zordu ama oynadığım maçlarda geliştiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

DİL SORUNU

İtalyanca öğrenmeye de çalıştığını söyleyen Semih Kılıçsoy, "Takımla şimdilik İngilizce konuşuyorum." sözlerini sarf etti.

"BİRÇOK KEZ İZLEYECEĞİM"

Semih, Pisa maçındaki golü için, "Topun ağlara giderken çıkardığı ses, taraftarın sevinci tarif edilemez. Golümü birçok kez izleyeceğim." dedi.

10 MAÇTA ŞANS BULDU

Beşiktaş'tan Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde toplamda ise 10 maçta süre buldu.