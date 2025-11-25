Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının ilk 11'leri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

BELÇİKA TAKIMI 3 PUAN TOPLADI

Union SG ise bu sezon Devler Ligi'ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı.

Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi.

Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, MacAllister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang, Ait El Hadj, Florucz, David