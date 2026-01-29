Abone ol: Google News

Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı

Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane, Manchester City ile oynanan maçın ikinci yarısında sakatlık geçirdi ve oyun kenarına geldi.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 00:44
  • Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Manchester City maçının ikinci yarısında sakatlandı.
  • Alman futbolcu, sekerek oynamaya devam ettikten sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
  • Sane'nin yerine 80. dakikada Kaan Ayhan oyuna girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz devi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

City'ye konuk olan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda yıldız isim Leroy Sane, ikinci yarıda sakatlandı.

İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı sahada İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı sahada

KAAN AYHAN OYUNA GİRDİ

Alman yıldız, bir süre sekerek oyuna devam etti ancak daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da sakatlanan Leroy Sane yerine 80. dakikada Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

