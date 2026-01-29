Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz devi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

City'ye konuk olan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda yıldız isim Leroy Sane, ikinci yarıda sakatlandı.

KAAN AYHAN OYUNA GİRDİ

Alman yıldız, bir süre sekerek oyuna devam etti ancak daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da sakatlanan Leroy Sane yerine 80. dakikada Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.