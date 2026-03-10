Galatasaray’dan Liverpool’a karşı art arda 3. galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 6. kez Kırmızılarla rakip oldu.

SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan Galatasaray, İngiliz ekibine karşı 3. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 3 galibiyeti son 3 maçta kazandı.

Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Diğer kalan 3 karşılaşmanın 2’si berabere sona ererken, 1 defa da Liverpool sahadan galip ayrıldı.