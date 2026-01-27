Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta maçında, İngiliz ekibi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek.

City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde ise Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

YUNUS VE SINGO KADROYA ALINDI

Yunus Akgün, Manchester City maçı öncesi bugün (Salı) yapılan son antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı.

Kulüp doktoru ve teknik heyetin kararının ardından milli futbolcu, Manchester City kafilesine dahil edildi.

Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Wilfred Singo da geri döndü.

Takımla antrenman yapan Singo, Manchester City maçının kadrosunda yer alıyor.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Manchester City maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina

GALATASARAY, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Manchester kentine gitti.

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında taraftarların imza ve fotoğraf isteğini kırmadı.