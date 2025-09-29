Hugo Ekitike'den Galatasaray açıklaması: Zorlu bir maç olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü saat 22.00’de İngiliz ekibi Liverpool’u konuk edecek.

Bu müsabaka öncesinde Liverpool’un Fransız futbolcusu Hugo Ekitike, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA İYİ ALIŞTIM"

Takıma adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini anlatan Ekitike, şu şekilde konuştu:

Şu ana kadar takıma iyi alıştım. Adaptasyon sürecim güzel geçti. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip bana çok destek oldu. Futbolda da sürekli ileriye gitmek lazım.

"ISAK'IN GELMESİ BENCE İYİ BİR ŞEY"

Alexander Isak'ın çok iyi bir golcü olduğunun altını çizen Fransız futbolcu, şu şekilde konuştu:

Isak'ın gelmesi bence iyi bir şey. Böyle büyük bir kulüpte sadece bir forvetin olması doğru olmazdı. Onun takımda olması iyi. Benim de hala öğrenecek çok şeyim var. Maçta kimin oynayacağını hoca karar verecek. Çok iyi oyunculara sahibiz. Çift forvet veya tek forvet de oynayabiliriz. Ben, ikisine de uyum sağlayabilirim.

Southampton ile oynadıkları İngiltere Lig Kupası maçında gol attıktan sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ekitike, bu durumdan dolayı kendine çok kızdığını ve bütün takımdan da özür dilediğini söyledi.

"ÖZGÜRLÜK TANIYOR"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine sahada özgürlük tanıdığını dile getiren Ekitike, şunları dedi:

Hoca, bana nerede duracağıma veya nasıl oynayacağıma dair net bir talimat vermedi. Takım arkadaşlarımla nasıl bağlantı kuracağımı ben belirliyorum. Hoca, bana oyun içinde özgürlük tanıyor.

"BENİM İÇİN EN İYİ TERCİH ZATEN LIVERPOOL'DU"

Kendisi için ilk tercihin Liverpool olduğunu aktaran Ekitike, şu şekilde konuştu:

Benim için en iyi tercih zaten Liverpool'du. Liverpool, son İngiltere Premier Lig şampiyonu. Çok iyi bir ekipler ve tarihi anlamda da çok güçlüler. Liverpool, benim için de iyi bir tercih oldu.

"DAHA FAZLA ŞUT ÇEKMEYE BAŞLADIM"

Oynadığı maçlarda fazla şut çekmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Ekitike, şunları dedi:

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Eintracht Frankfurt'ta ilk 11'de forma giymeye başladım. O zamanlarda maçlarda çok fazla şut çekmiyordum. Biraz daha oyun kurmaya destek oluyordum. Sonrasında şut anlamında biraz daha tehlikeli olmaya karar verdim. Bu yüzden de daha fazla şut çekmeye başladım.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Her maçın farklı olduğunu aktaran 23 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig maçları farklıdır. Yarın zorlu bir maç olacak. Galatasaray’a karşı oynayacağız. Birbirimize adapte olmalıyız. Zaman içinde daha iyi olacağız.

"YÜZDE YÜZÜMÜ SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUM"

Yüzde yüzünü sahaya yansıtmak istediğine değinen Ekitike, şunları dedi: