İbrahim Hacıosmanoğlu: Birkaç tane daha atmamız lazımdı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile mücadele etti ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da müsabakayı stadyumdan izledi.

Bakan Osman Aşkın Bak ve Başkan Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı protokol tribünden takip etti.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Maçtan sonra Sporcast'e açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Galatasaray performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.