İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe derbisi sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM OLDU"

İlkay Gündoğan, "Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var." dedi.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Deneyimli yıldız, "Ben de sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız." diye konuştu.

"3 PUAN ALIRSAK GARANTİLİYORUZ"

35 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba Play-Off'a kalmayı garantiliyoruz." diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

İlkay Gündoğan, ligdeki Fenerbahçe derbisi için, "Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya kötü başladıklarını ifade eden İlkay Gündoğan, beklemedikleri bir performansla beklenmedik bir sonuç aldıklarını söyledi.

İkinci yarıda daha iyi olduklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Çok üzücü bir akşam bizim için. Beklemediğimiz bir skor, beklemediğimiz bir performans. İlk yarı kötü başladık. Ritmimizi bulamadık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Fazla top kaybı oldu, pas hatası oldu. Bu da bizim oyunumuzu bozdu. Oyunu daha kuramadan bozdu. İkinci yarıda daha iyiydik. Daha basit oynadık. Maalesef kalemizde gol gördük. Üzücü bir akşam. İstemediğimiz bir skor. Çok eksiğimiz var. Bu bir özür olmasın ama eksiklerimiz var. Kendim dahil, ritme giremeyen oyuncular var. Birkaç hafta sahayı görmeyen, yeni yeni başlayan arkadaşlarımız var. Onu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Eksiklerimiz inşallah en kısa zamanda geri dönüp, bize yardım eder. Ama dediğim gibi daha iyi oynamamız, daha iyi performans sergilememiz gerekiyor. Artık pazartesi günü akşam oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

‘İSTEDİĞİM PERFORMANSA ULAŞAMADIM’

Takımda önemli eksikler olduğunu, kendisinin de beklediği performansa henüz ulaşamadığını belirten İlkay Gündoğan, "Eksikler var tabii ki. Bugün de belli olduğunu düşünüyorum. İstediğim performansa ben de ulaşamadım. Önümüzdeki günlerde, haftalarda o eksikleri en iyi şekilde doldurmak istiyorum. Biraz daha maç ritmi gerekiyor. Şu an kırılma noktası bir daha sakatlanmamak. Çünkü; kadromuz çok dar şu anda. Büyük ihtimalle önümüzdeki maçlarda 60, 70 belki de 90 dakika oynamam gerekiyor. Bu tabii ki 4, 5 hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra belki de biraz riskli. Şu anda o riskleri almamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş kendim de ritim bulup, daha iyi olmam gerekiyor. Bunu da biliyorum. Arkadaşlarım da biliyor. Pazartesi akşamı başka bir yüz göstermek istiyoruz. İyi bir performansla, iyi bir skor almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL DÜNYADA DA EN BÜYÜK DERBİLERDEN BİRİSİ"

Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları derbi maça konsantre olmaları gerektiğini ifade eden İlkay Gündoğan, o maçtan iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

İlkay Gündoğan, sözlerini şöyle noktaladı: